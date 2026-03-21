【横浜ＦＣ−相模原】後半、４点目を決め、喜ぶ横浜ＦＣ・アダイウトン＝ギオンス（花輪久写す）明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグは２１日、相模原ギオンスタジアムなどで第７節９試合が行われ、東Ａ組は横浜ＦＣが４−２で相模原に逆転勝ちし、勝ち点１１とした。横浜ＦＣは１−２の後半９分にアダイウトンが左足で決めて追い付くと、追加タイムに途中出場の遠藤がペナルティーエリア右から勝ち越し弾を放った。さらにアダ