ピン芸日本一を決める「R−1グランプリ2026」決勝戦が21日、フジテレビ系で生中継され、24代目王者に今井らいぱちが輝いた。若手からベテランまで過去最多6171人がエントリーする中、激戦を制し優勝賞金500万円を獲得した。今井は拝むようなポーズの後、頭をかきむしり「まじかー」を繰り返し、「ありがとうございます」と何度も口にした。ファイナリストには、しんや、今井らいぱち、ドンデコルテ渡辺銀次、ななまがり初瀬、さす