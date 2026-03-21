3月21日、中山競馬場で行われたG3・フラワーカップ（3歳牝馬限定・芝1800m）は、母スマートレイアーの良血馬・スマートプリエールが勝利を飾り、人馬ともに嬉しい初タイトルを獲得した。フラワーC、勝利ジョッキーコメント1着スマートプリエール原優介騎手「お待たせしました！ありがとうございます！ここまで様々な関係者の皆様にたくさんチャンスをいただいていたんですけど、なかなか重賞制覇というのができなくて。今年の