3月21日、中山競馬場で行われた6R・3歳1勝クラス（芝1600m）は、C.ルメール騎乗の1番人気、スペルーチェ（牡3・美浦・宮田敬介）が快勝した。1.1/2馬身差の2着にデイトナチャンプ（牡3・美浦・加藤征弘）、3着にモルニケ（牝3・美浦・金成貴史）が入った。勝ちタイムは1:33.4（良）。2番人気で岩田望来騎乗、ジーティーシンドウ（牡3・美浦・栗田徹）は、4着敗退。【中山4R】単勝1.3倍ビービーアジャイルが5馬身差圧勝2024年セ