3月21日、中京競馬場で行われた3R・3歳未勝利（ダ1900m）は、川田将雅騎乗の1番人気、セルジュバローズ（牡3・栗東・池江泰寿）が快勝した。3馬身差の2着にエクストラプッシュ（牡3・栗東・奥村豊）、3着に2番人気のメイショウジンライ（牡3・栗東・高橋亮）が入った。勝ちタイムは2:02.4（良）。【中京1R】単勝1.1倍コルヴァスが人気に応えるサートゥルナーリア産駒単勝1.5倍、川田将雅騎乗の1番人気、セルジュバローズが断然