3月21日、中京競馬場で行われた1R・3歳未勝利（ダ1800m）は、川田将雅騎乗の1番人気、コルヴァス（牡3・栗東・矢作芳人）が勝利した。クビ差の2着にナウオアネヴァー（牡3・栗東・寺島良）、3着にレジェルテ（牡3・栗東・柴田卓）が入った。勝ちタイムは1:55.7（良）。2番人気で斎藤新騎乗、ハイロード（牡3・栗東・浜田多実雄）は、6着敗退。【若葉S】マテンロウゲイルが快勝…皐月賞の権利獲得キズナ産駒単勝1.1倍、川田将