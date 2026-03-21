ノア２１日の京都大会で、黒いユニット「ＴＥＡＭ２０００Ｘ（Ｔ２ＫＸ）」のＯＺＡＷＡ（２９）が、ＧＨＣタッグ王者の内藤哲也を再びイジった。ＯＺＡＷＡは４月１２日の名古屋金城ふ頭アリーナ大会でＴ２ＫＸの政岡純とともに内藤、ＢＵＳＨＩ組が持つＧＨＣタッグ王座に挑戦する。この日はメインの８人タッグ戦に出場し、スワンダイブ式月面水爆で舞ってダガを沈め、好調さを見せつけた。その後、コメントスペースで