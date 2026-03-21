3月21日、阪神競馬場で行われた11R・若葉ステークス（L・3歳オープン・芝2000m）は、横山和生騎乗の1番人気、マテンロウゲイル（牡3・栗東・野中賢二）が快勝した。2馬身差の2着にロードフィレール（牡3・栗東・吉岡辰弥）、3着に2番人気のサヴォアフェール（牡3・栗東・杉山晴紀）が入った。勝ちタイムは1:58.5（良）。【阪神8R】武豊ドラゴンが人気に応える2023年セレクトセールで8000万円（税別）横山和生騎乗の1番人気、マ