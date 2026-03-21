【モデルプレス＝2026/03/21】タレントの板野友美がプロデュースするアイドルグループ・RoLuANGELの板野成美がグループを卒業、新居稚菜が体調不良により一定期間休養することがわかった。3月21日、グループの公式サイトにて発表された。【写真】元AKBメンバーの美人妹◆RoLuANGEL、板野成美が卒業・新居稚菜が一定期間休養へ運営は「この度、メンバーの板野成美は、本年8月の誕生日をもちましてRoLuANGELを卒業し、新たな道へ進む