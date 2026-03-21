【モデルプレス＝2026/03/21】超特急のリョウガ（船津稜雅）とタクヤ（草川拓弥）が3月20日、グループでレギュラーを務めるラジオ番組「超特急のRADIO EXPRESS」（FM大阪／毎週金曜よる7時〜）に出演。3月14日にKアリーナ横浜で開催されたダンス＆ボーカルプロジェクト「D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026」について振り返った。【写真】超特急メンバー、高校文化祭で目撃した人気アイドル◆超特急「D.U.N.K.」SKY-HIの