メイク直しの時間ももっと楽しく、美しく。そんな想いから誕生したChacott COSMETICSの人気フェイスパウダーが、この春リニューアルして登場します。重ねるほどに磨いたような肌へ導く仕上がりはそのままに、さらに使いやすく進化。日常のメイクをワンランクアップさせる注目アイテムです♡ 重ねるほど美しい仕上がり 超微粒子シリカ（メイクキープ成分）を配合し、肌の凹凸にしっかり密着。パウダ