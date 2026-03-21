日米首脳会談で、高市総理はトランプ大統領との蜜月ぶりを強くアピールし、トランプ氏だけが「世界中に平和と繁栄をもたらせる」と評価しました。一方で世界に目を向けると、「アメリカ・アローン」とも言われる孤立状態が起きています。トランプ政権で進む、大きな変化とは。【写真を見る】“アメリカ・アローン”トランプ政権に異変 揺らぐ攻撃の正当性と広がる“終末論” 出撃の影に翻弄される日本【報道特集】日米首脳会談11