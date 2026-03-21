ダウンタウン・浜田雅功がＭＣのＭＢＳ「ごぶごぶ」が２１日放送され、関西を代表する老舗人気番組に浜田が猛クレームをつけた。井川遥をゲストに迎えて大阪の飲み屋街ロケをしたが、行く先々に同局「水野真紀の魔法のレストラン」（マホレス）のシールが貼ってることが話題に。ロケ中に、ちょうど同番組がスタジオ収録してることを知ると、「どの店にウチが行っても、あの番組のシールが。またここもおんのかい、みたいな。ち