ピン芸人日本一を決める「R−1グランプリ2026」決勝戦が21日、フジテレビ系で生中継され、過去最多6171人がエントリーした中から決勝に進出した9人が、優勝賞金500万円を争った。歴代優勝者は以下の通り。第1回（02年）だいたひかる第2回（04年）浅越ゴエ第3回（05年）ほっしゃん。第4回（06年）博多華丸第5回（07年）なだぎ武第6回（08年）なだぎ武第7回（09年）中山功太第8回（10年）あべこうじ第9回（11年）