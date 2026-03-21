県内最大規模の「古着イベント」が新潟市で開かれ、県の内外から多くの人が訪れました。古着ブームが広がる中注目を集めのが新潟市の古町地区です。「古着のまち」として若者たちから熱い視線が注がれています。 お目当ては「古着」 3月14日、新潟市中央区の「大かま」にできた長い列。【栃木から訪れた人】「宇都宮から、古着が好きで」お目当ては「古着」です。こちらの３人組は…。「ひとり何10万とか使っていくよう