安いと思って買い物を重ねているうちに、気付けば出費が増えてしまうこともあります。老後破産を防ぐためには、100円ショップとも上手に付き合うことが大切。元銀行員の筆者と共に考えてみましょう。100円以外の商品も増えているかつては100円の商品が中心だったことから「100円ショップ」や「100均」と呼ばれていましたが、現在では200円、300円、400円、500円といった商品も数多く販売されています。もちろん価格が上がる分、商