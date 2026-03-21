米国のトランプ大統領が中国、日本、韓国などに中東産石油の海上輸送の要衝・ホルムズ海峡への艦艇派遣を求めているのに対し、中国国営の英字紙は「自分が火を付けておきながら、今になって世界中に火消しと費用負担を求めてきた」と批判した。各国は派遣要請に慎重な態度に終始。トランプ氏は「必要ない」と要請を引っ込めた。ホルムズ海峡は全世界の石油・ガスの約5分の1が通過する原油の主要ルート。イランは米国とイスラエルに