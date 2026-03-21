日常生活やニュースで見聞きする言葉の「響き」に注目して、ちょっとした思考のパズルを楽しんでみませんか？今回は、環境や社会に関する大切なキーワードから、海外の有名な地名、さらには情緒ある表現を用意しました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。□□てなぶるてき□□□□らいヒ