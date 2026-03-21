なでしこジャパンは３月21日、女子アジアカップの決勝で開催国のオーストラリアと対戦。シドニーのスタンドは相手サポーターで埋め尽くされ、大アウェーのなか、１−０で激戦を制し、２大会ぶり３度目の優勝を果たした。17分に浜野まいかが鮮烈なミドルシュートで得点。その後、ホームチームの猛攻に遭ったが、決して同点弾は許さず、虎の子の１点を守り切った。 アメリカの大手スポーツチャンネル『ESPN』は「オースト