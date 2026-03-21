絶対アウェーのなかで逞しく戦い抜き、なでしこジャパンが３度目のアジア制覇を果たした。現地３月21日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップは決勝を迎え、日本代表は地元オーストラリア代表と対戦。同大会史上最多となる７万5000の観衆を集めた大一番は、日本が17分に浜野まいかの狙いすましたゴラッソで先制する。その後は互いに譲らず一進一退の攻防が続き、終盤は日本が自陣に釘付けとなるピンチの連続に。そ