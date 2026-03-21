◇ＪＦＬカップ東グループ第１節沼津２―１ＹＳ横浜（２１日・ニッパツ三ツ沢球技場）ＹＳ横浜はホームで沼津に１―２で敗れ、開幕白星を飾れなかった。前半３分、ＦＷ比嘉虎頼（２２）が相手のミスを突いて左足でループシュートを決めて先制。だが、後半は相手の反撃を止めきれずに２失点を喫した。三枝寛和監督（４４）は「同点にされて返す刀でやられてしまったが、攻める姿勢は見せられたかな」と前向きに語った。惜敗