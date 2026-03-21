◆オープン戦巨人３―０楽天（２１日・東京ドーム）巨人の中山礼都外野手（２３）が２１日、２出塁をマーク。出塁率は３割７分５厘に上昇した。「６番・右翼」で出場。１―０の２回先頭第１打席では四球を選び、同じく１―０の６回先頭では中前安打をマーク。続く坂本の左越え２ランで生還し追加点に貢献した。２０日の楽天戦（東京ドーム）では安打は出なかったものの四球で出塁しており、５戦連続出塁と中軸として打線を