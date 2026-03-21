◆オープン戦ソフトバンク５―７広島（２１日・みずほペイペイドーム）ソフトバンク・松本裕樹投手がＷＢＣ後初登板を１回無失点で終えた。８回に６番手としてマウンドに上がると、野間、勝田、佐藤啓を１０球で３者凡退に抑えた。「体も問題なく投げることができました」と登板を振り返ると「変化球をちょっと今までとは違う組み立てで投げました」と告白。カットボールやツーシームなど、昨季は多投していなかった球種も