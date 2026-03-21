ピン芸人日本一決定戦「Ｒ―１グランプリ２０２６」の決勝戦が２１日、都内で行われ、ファイナルステージ進出者の３人が決まった。９人で争ったファーストステージは、６６９点の今井らいぱちとトンツカタンお抹茶が１位タイ、６５５点のドンデコルテ渡辺銀次が３位となり、この３人がファイナルステージに進んだ。８回目の決勝進出となったルシファー吉岡は６５０点で、ずっとファイナルステージ圏内の３位に残っていたが、