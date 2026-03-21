８人組ボーイズグループ「ＯＮＥＯＲＥＩＧＨＴ」が２１日、神奈川県内でナイト・パーティー「ＲｅｄＢｕｌｌＴｏｋｙｏＤｒｉｆｔ２０２６」に参加し、ライブパフォーマンスを行った。同イベントは、日本発のドリフト文化やＪＤＭ（ＪａｐａｎｅｓｅＤｏｍｅｓｔｉｃＭａｒｋｅｔ）カルチャーなど、世界的に注目を集める日本のカーカルチャーをテーマにした一夜限りの大型イベント。会場には約５００台のカス