２０日、トルファン市トクスン県の南湖杏花村で見頃を迎えたアンズの花。（トルファン＝新華社記者／丁磊）【新華社トルファン3月21日】中国新疆ウイグル自治区トルファン市トクスン県で20日、アンズの花まつりが開幕した。イベントは花見と各種体験、消費を組み合わせて行われ、観光客は花畑を散策するだけでなく、さまざまな無形文化遺産の体験や伝統的なパフォーマンスを楽しむことができる。２０日、トルファン市トクスン県