21日午後、さいたま市の住宅で火事がありました。この家に住む83歳の女性と連絡がとれていないということです。警察などによりますと21日、午後3時前、さいたま市南区で近隣住民から、「住宅から煙が見える」と119番通報がありました。この火事で木造2階建ての一軒家が全焼し、周辺の複数の住宅にも延焼しているということです。火元の家には宮島公子さん（83）と50代の長男が住んでいて、公子さんと連絡がとれていないということ