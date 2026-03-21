[3.21 女子アジア杯決勝 日本 1-0 オーストラリア シドニー]女子アジアカップは日本女子代表(なでしこジャパン)が2大会ぶり3度目の優勝を果たした。最優秀選手はオーストラリアのMFアランナ・ケネディが受賞。今大会5得点を決めたほか、ボランチの位置で攻守の要となった。また、フェアプレー賞は日本が受賞。最優秀GKは山下杏也加(マンチェスター・C)、得点ランク首位には6ゴールのFW植木理子(ウエスト・ハム)が輝いた。