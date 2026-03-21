[3.21 女子アジア杯決勝 日本 1-0 オーストラリア シドニー]2025年からスタートしたニルス・ニールセン監督体制の日本女子代表(なでしこジャパン)のとって、初の主要大会でのタイトルとなった。日本は女子アジアカップで29得点1失点の成績を出し、2大会ぶり3度目の頂点に立った。決勝の相手は開催国オーストラリアだった。しかし、日本は前半17分にMF浜野まいかが先制ゴール。その後は守勢に回るも、最後まで1点を守り切った。