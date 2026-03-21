[3.21 女子アジア杯決勝 日本 1-0 オーストラリア シドニー]日本女子代表(なでしこジャパン)が2大会ぶり3度目のアジア制覇を果たした。女子アジアカップは21日に決勝を行い、日本は開催国オーストラリアに1-0で勝利。前半17分にMF浜野まいかが先制ゴールを決め、この1点を守り切った。日本は準決勝からスタメンの変更なし。MF長谷川唯が唯一、全6試合でスタメン入りした。4-3-3の布陣を敷き、GKは山下杏也加、4バックは左から