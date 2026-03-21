[故障者情報]栃木SCは21日、MF五十嵐太陽が左股関節唇損傷の治療のため、同日に手術を受けたと発表した。復帰までは約3か月を要する見込みとなっている。五十嵐は昨季に川崎フロンターレから育成型期限付き移籍で加入し、今季から完全移籍。10番を背負い、今季ここまでリーグ戦3試合に出場していた。