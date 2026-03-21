3月16日～19日に、通期業績を上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。 コード 銘柄市場決算期 修正前 修正後修正率更新日 西菱電機東Ｓ 26/ 325040060.0 3/19 フリークＨＤ東Ｇ 26/ 9 1000 160060.0 3/19 伊沢タオル東Ｓ 26/ 2849 114434.7 3/