《だらしないなぁと思ったタトゥーがあったのね》2月28日、イタリア・ミラノで開催されたラグジュアリーブランド『ボッテガ・ヴェネタ』の2026-27年秋冬コレクション。その会場に姿を見せた女優・宮沢りえのドレスの着こなしと、肩口に入ったタトゥーに、SNSで上記のような声があがっている。「ショー会場での宮沢さんは、胸元と背中が大きく開いた漆黒のドレス姿でした。ファッション誌『ELLE』台湾版の公式Instagramでは、宮