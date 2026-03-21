現地時間3月19日におこなわれた日米首脳会談。アメリカがイランに仕掛けた戦争により、現在ホルムズ海峡は事実上封鎖され、日本にはエネルギー価格高騰という危機が待ち受けている。各国への深刻な影響が懸念され、一時は「自衛隊派遣も要求されるのではないか」と世界中が戦々恐々と見守るなか、会談はおこなわれた。「会談では、米トランプ大統領と高市早苗首相は終始にこやかでした。対面時、高市首相がトランプ大統領に抱き