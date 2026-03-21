ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』第6話が18日に放送。第6話では、「3rdモテVOTE」前の“最後の2ショットデート”の模様が描かれた。【写真】恋リアでここまでする!? AKB美女を押し倒しキス『ラブパワーキングダム2』に参加するのは、会社経営者兼俳優で熱波師としても活躍するこうた（岩城滉太/33歳）、格闘家で第5代RISEスーパーライト級王者のたいじゅ（白鳥大珠/29歳）、モデルのたいせい（