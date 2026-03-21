ハロー！プロジェクト（以下、ハロプロ）のメンバー総勢77名（※）が集結する毎春恒例のイベント＜Hello! Project ひなフェス2026＞が、3月20〜21日に千葉・幕張メッセ国際展示場1ホールで開催された。オフィシャルからのレポートをお届けする。＜ひなフェス2026＞は両日とも昼夜2部制で行われ、全4公演で2万1000人を動員。メンバー復帰や新メンバー発表、新曲初披露など、トピックも様々となった全公演の模様をダイジェストで紹介