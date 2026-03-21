ReoNaが3月7日（土）に奄美大島にて開催した＜ReoNa Free Live 2026 in 奄美大島 “シマユイあまみ”＞より、「結々の唄」のフル尺ライブ映像が3月26日(木)20:00にYouTubeプレミア公開されることが発表となった。“シマユイあまみ”はReoNaが3月7日（土）に故郷・奄美大島で開催した初の凱旋フリーライブ。会場には島内外から約1,000名の観客が集まり、YouTube LIVE配信では約10,000名の同時視聴を記録し、奄美大島をはじめ鹿児島