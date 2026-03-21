日本一のピン芸人を決める「Ｒ―１グランプリ２０２６」決勝が２１日、フジテレビ系で午後６時半から生放送された。優勝賞金５００万円をめざし、史上最多６１７１人がエントリーした今大会。しんがりで登場のトンツカタン・お抹茶はピアノを刀にした侍に扮して登場。「人呼んでピアノ刀侍」と名乗ると、悪者を「おまえさんなんか半音で十分さ。ソラシド〜」と音楽に乗って切りまくるネタを披露した。審査員のほとんどが高