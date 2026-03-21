MAYSON’s PARTYが4月22日、2ndミニアルバム『7』をリリースする。これにともない6月から7月にかけて全国7都市で開催される同作品リリースツアー＜Seventh Heaven＞の全ゲストバンドが発表となった。発表されたゲストバンドは、SHAKALABBITS、カライドスコープ、Dizzy Sunfist、Chimothy→、TOTALFAT、バックドロップシンデレラといった全6組。ジャンルを越えた熱量の高いライブが各地にて繰り広げられる。チケットの2次プレオーダ