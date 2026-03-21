美少女発掘オーディション「美少女図鑑ＡＷＡＲＤ２０２６」の最終審査・授賞式が２１日、都内で開催され、福島県出身の中学２年生・榎本彩乃さん（１４歳）がグランプリを受賞した。名前を呼ばれた榎本さんはステージにあがると「本当に光栄です。今まで支えてくださった皆さん、本当に感謝しかないです」と涙ながらに語った。喜びを伝えたい人を聞かれると「母」と答え、「めちゃくちゃ応援してくれていて、特技披露も全部