◆女子アジア杯▽決勝日本１―０オーストラリア（２１日、オーストラリア・シドニー）暫定ＦＩＦＡランク６位のなでしこジャパンは、決勝で同１５位のオーストラリアに、１―０で勝利。２大会ぶり３度目のアジア制覇を達成した。ニルス・ニールセン監督は「予想していたとおり、五分五分の非常に難しい試合だった。オーストラリアは素晴らしいプレーを誇りに思っていいですし、自分たちも素晴らしいプレーをした」と、優勝の