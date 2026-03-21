SUPER BEAVERが、新たに全国ホール&アリーナツアー＜SUPER BEAVER 都会のラクダ TOUR 2026-2027 〜 ラクダの人生、ゴーゴーゴー 〜＞の開催を発表した。本ツアーでは7月7日(火)の広島文化学園HBGホールを皮切りに、12都市12公演のホールツアーを実施。さらに2027年1月16日(土)のKアリーナ横浜公演からは、6都市12公演のアリーナツアーを開催する。今回のツアーは中々訪れることの出来なかった初めてとなる会場も含んでおり、ア