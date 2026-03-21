日本一のピン芸人を決める「Ｒ―１グランプリ２０２６」決勝が２１日、フジテレビ系で午後６時半から生放送された。優勝賞金５００万円をめざし、史上最多６１７１人がエントリーした。決勝に出場した９人の上位３人が進むファイナルステージには、今井らいぱち、渡辺銀次、トンツカタン お抹茶が進んだ。銀次とお抹茶は６６９点と同点で１位タイとなった。８回目の決勝進出のルシファー吉岡は最後に４位に降格となり、ファ