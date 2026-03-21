高須クリニックの高須克弥院長が21日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、施術料金についてコメントした。 【写真】過去の資料もすぐ出てくる過去の雑誌で「50年間料金据え置き」論を補強 「高須クリニックは技術は高いと聞きますがお値段すごく高いーー！ひいいー」というユーザーのX投稿を引用。「心外です。」と速攻で反応した。「僕に隆鼻術をうけたお嬢さんがおばあちゃんが昔払