歌手・小林千絵が21日、自身のインスタグラムを更新。43回目のデビュー記念日を迎えたことを報告した。 【写真】「デビュー当時の私です。」両手でマイクフリフリ衣装のアイドル時代 小林は「今日、3/21は私の43回目のデビュー記念日です。 もうそんなに年月が経ったんやね…。 デビューの頃の私を覚えてくれてる人はいますかぁ？」と問いかけた。1963年生まれの小林は83年に「いつも片想い」で歌