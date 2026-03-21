ニルス・ニールセン監督が選手たちを労ったなでしこジャパン（日本女子代表）は、女子アジアカップの決勝で3月21日にオーストラリアと対戦し、FW浜野まいかの決勝ゴールで1-0の勝利。2大会ぶり3回目の優勝を果たした。日本は前線で相手を押し込んだ状態を作った前半17分、左サイドで短くつないで後ろを向いた状態のFW浜野まいかがいきなり振り向きざまのシュートを放つ。意表を突いたタイミングでの一撃はファーサイドのギリギ