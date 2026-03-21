記事ポイント「韓国トレンドセミナー」を2026年3月25日に開催。韓国Z世代の消費行動とSNS表現を学べます。会場は東京本社で、参加費は無料です。韓国市場に向けた売り方を見直したい担当者に向けて、「韓国トレンドセミナービューティー・インナーケア／食品・菓子」が2026年3月25日に開かれます。韓国Z世代が何に反応し、どんな表現で商品を選ぶのかを、現場を知る韓国出身マーケターの視点から学べる内容です。化粧品や食品、