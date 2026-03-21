記事ポイント深作農園が茨城県の農業法人として初の認定。キャンペーンは2026年5月6日まで開催。いちご狩り参加者に300円引きクーポンを配布。深作農園が、健康経営優良法人の認定を記念した店頭キャンペーンを2026年5月6日まで展開します。認定の話題に加えて、受賞いちごを楽しめるいちご狩りや農園カフェの新作スイーツなど、農園の魅力をまとめて味わえる内容です。生産から加工、販売まで手がける深作農園ならではの取り組み