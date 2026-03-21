記事ポイント「無数鍵多重時変成立点理論」の「凄さ編」を発表。73種類の攻撃モデルとの比較を動画で解説。A-GELギフトポイントを手がける企業が特許を出願中。暗証番号やIDを覚えて入力する流れそのものを見直す、新しいセキュリティ理論が発表されました。ポイント機構とKトラストが進める「無数鍵多重時変成立点理論」は、固定の正解を守る発想ではなく、成立条件をその瞬間ごとに組み立てる考え方が軸です。入力の手間を減らし