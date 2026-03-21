日本を代表する女優、大竹しのぶがシンガーとして7月16日、ビルボードライブ大阪に登場する。俳優として第一線で活躍を続ける一方、歌をライフワークとして磨き上げ、その表現はさらなる深みを増している。本公演では、今歌いたい歌、そして今聞いて欲しい歌を、楽しいトークとともに披露。感情豊かな歌声と女優ならではの圧倒的な表現力で，魅せるプレミアムなひとときをぜひ！